Töfffahrer verletzt sich bei Unfall auf dem Flüelapass schwer

Bei einem Selbstunfall auf dem Flüelapass verletzte sich am Sonntagvormittag ein Töfffahrer schwer. Der 52-jährige Mann war zusammen mit seiner Mitfahrerin von Susch kommend talwärts unterwegs, als er unterhalb der Örtlichkeit Sandbrücke in einer Linkskurve auf der regennassen Strasse ausrutschte. Gemäss Kantonspolizei Graubünden kam er in der Folge von der Fahrbahn und kollidierte mit einem rechtsseitigen Wiesenbord.