Beim Anfahren ins Brückengeländer geprallt

Eine 41-jährige Lenkerin verlor am Sonntag um 13.45 Uhr beim Anfahren auf der Schäniserstrasse in Bilten die Kontrolle über ihren Töff. Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, touchierte die Frau dabei den Bordstein und prallte in das Brückengeländer. Sie verletzte sich an der rechten Hand. Am Töff und Brückengeländer entstand Sachschaden. (so)