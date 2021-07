30-Jähriger verursacht Auffahrunfall

Am Samstag gegen 10.15 Uhr ist es auf der Autobahn A3 bei Bilten zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer war auf der Autobahn in Fahrtrichtung Chur unterwegs, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens kam es bei Bilten zu stockendem Kolonnenverkehr. Der 30-jährige Autofahrer bemerkte zu spät, dass zwei Autos vor ihm anhielten, und es kam zu einer Auffahrkollision.