Autofahrer prallt in zwei Fahrzeuge

Am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr ist es auf der Autobahn A3 bei Filzbach zu einem Unfall gekommen. Dies teilt die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung mit. Ein 35-jähriger Autofahrer war in Fahrtrichtung Chur unterwegs. Vor dem Kerenzerbergtunnel bemerkte er zu spät, dass der Verkehr vor ihm stockte. Folglich prallte der Autofahrer in zwei vor ihm abbremsende Fahrzeuge.