Kollision bei Abbiegmanöver

Am Montag gegen 13.30 Uhr kam es auf der Landstrasse in Bilten zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Lastwagen, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Ein 48-jähriger Lastwagenchauffeur war unterwegs auf der Landstrasse von Reichenburg in Richtung Bilten. Im Bereich der Baustelle bei der Holdnerstrasse wollte er rechts abbiegen. Da der Lastwagenfahrer zunächst nach links ausholen musste, setzte er den linken Blinker, als er sein Abbiegemanöver nach rechts fortsetzte, kollidierte er mit einem Auto. Der 67-jährige Autolenker wollte während des Abbiegemanövers rechts am Lastwagen vorbeifahren. Verletzt wurde beim Unfall niemand, sowohl am Auto als auch am Lastwagen entstand Sachschaden. (mea)