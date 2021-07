77-jähriger Lenker übersieht Motorrad

Der Verkehrsunfall ereignete sich nach Angaben der Kantonspolizei Graubünden auf der Hauptstrasse. Ein 77-jähriger Autofahrer bog kurz nach 14 Uhr auf der Hauptstrasse von St. Moritz kommend links in Richtung Olympiaschanze ab. Dabei übersah er einen in Richtung St. Moritz fahrenden 35-jährigen Motorradlenker und kollidierte mit ihm. Bei der seitlich-frontalen Kollision verletzte sich der Motorradlenker mittelschwer und musste anschliessend ins Spital nach Samedan gebracht werden. Am Auto entstand Sachschaden. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genauen Umstände ab, die zu dieser Kollision geführt haben.