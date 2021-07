E-Bike und Auto kollidieren auf Trottoir

Am Montagabend um 17.40 Uhr ist es gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden in Domat/Ems zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem E-Bike gekommen. Eine 66-jährige Autofahrerin war dabei, eine Tiefgarage an der Via Burgaisa zu verlassen, als sich ein E-Biker auf dem Trottoir näherte. In der Folge kollidierte der E-Biker frontal mit der rechten Fahrzeugseite des Autos.