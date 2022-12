Oberalpstrasse wird saniert

Auf dem Strassenabschnitt Punt Russein – Val Lumpegna ist der Oberbau in einem schlechten Zustand und erfüllt die heutigen Anforderungen an die Betriebssicherheit nicht mehr vollumfänglich, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt. Die notwendigen Regelquerschnitte sind nicht vorhanden und der Zustand der bestehenden Kunstbauten ist so schlecht, dass sie ersetzt werden müssen. Zudem genügt die Strassenentwässerung nicht mehr den technischen Anforderungen. Das anfallende Wasser belastet das talseitig verlaufende Trassee der Rhätischen Bahn, wie es weiter heisst.