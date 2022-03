Zwischen Mucken und Ducken – die Russen und der Krieg in der Ukraine

Gibt es etwas Neutraleres als Zeit? Wohl kaum? Darum sind Schweizer Uhren so krisenfest. So dachten ich und meine Kolleginnen und Kollegen in unserer Uhrenfirma wenigstens bis am vergangenen Montagmorgen. Da erklärt mir Alexei, unser technischer Direktor, eine äusserst delikate Angelegenheit: Eine Uhr, die von unseren Partnern in Tschechien für die Akademie der Wissenschaften in Moskau gebaut und von uns montiert worden war, wurde jetzt nach Kriegsbeginn per Fernsteuerung abgeschaltet – eine Protestaktion der Tschechen, wie sich herausstellt.