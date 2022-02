Zweitheimische fühlen sich vom Informationsfluss abgehängt

Es tut sich was im Albulataler Tourismus. Wieder einmal sollen Strukturen verändert werden – aktuell in Bergün Filisur. Anpassungen sind gleich in zwei Bereichen vorgesehen: Einerseits soll aus dem Verein Bergün Filisur Tourismus (BFT) und der SBA Sportbahnen Bergün AG eine schlagkräftige neue Tourismus-AG entstehen, andererseits soll die Tourismusfinanzierung frisch aufgegleist werden und eine Beherbergungsabgabe die bisherigen Kurtaxen ersetzen. Die Ziele sind also gesetzt – der Weg dahin allerdings sorgt derzeit für Unmut.