Zwei Sachthemen und ganz viele Anfragen und Aufträge

Standespräsident Tarzisius Caviezel (FDP, Davos) eröffnet die Oktobersession mit seiner ersten Ansprache in dieser Funktion. Es sei eine grosse Freude und ein Privileg, das Parlament zur zweiten Session der laufenden Legislatur begrüssen zu dürfen. «Vor etwas mehr als einer Woche hatte ich das Vergnügen, die Jugendsession zu eröffnen. Diese jungen Leute auf unseren Sitzen zu sehen hat mich motiviert», so Caviezel.

Kompromisse und Sprünge über den eigenen Schatten seien wichtig, so Caviezel, der sich parteien- und fraktionsübergreifende Zusammenarbeiten wünscht. «Tragen wir gemeinsam und engagiert dazu bei, damit sich unser Kanton entwickeln kann», so Caviezel weiter. Und dann kommt er auf die Gastrolle des Kantons Graubünden an der Olma Messe in St. Gallen unter dem Motto «aifach gspunna!». Mit bissigem Witz aber auch nachdenklich und mit starken Bildern präsentiert sich Graubünden in der Ostschweiz. Die Idee ist eigentlich sehr naheliegend. Nachdem Gian und Giachen unser Wappentier zum sprechen gebracht haben, werden an der Olma deren Steingeissen vorgestellt. Und auch gleich ein neues Kantonswappen wurde in St. Gallen präsentiert (siehe Bild). Das Projektteam hat es verstanden, St. Gallen zur Bündner Hauptstadt zu machen. Ich wünsche mir, dass etwas von diesem Olmawind auch durch die Oktobersession wehen wird und wir Dinge auch einmal aus anderen Perspektiven betrachten, schliesst Caviezel die Eröffnungsansprache.