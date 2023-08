Umbau des Grossratsgebäudes ist abgeschlossen

Seit 2009 werden die Landsessionen des Grossen Rats genutzt, um Bauarbeiten am Grossratsgebäude durchzuführen. So auch in diesem Sommer, als der Grosse Rat im Juni in Klosters tagte. Im Zeitraum von rund dreieinhalb Monaten wurden das neue Sicherheitskonzept umgesetzt sowie die baulichen Voraussetzungen für die Simultanverdolmetschung der Grossratsdebatten realisiert. Die Gesamtkosten seien mit 2,3 Millionen Franken budgetiert worden, schreibt der Kanton Graubünden in einer Medienmitteilung.