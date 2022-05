Zusammen einstehen für eine gerechtere Welt

Der Gewerkschaftsbund Graubünden hatte die Bevölkerung am Sonntag zur 1.-Mai-Feier in Chur geladen. Der Anlass fand im Churer Kulturlokal «Werkstatt» statt. Als Hauptrednerin und Hauptredner traten Samira Marti, SP-Nationalrätin aus dem Kanton Baselland, und Peter Peyer, Bündner SP-Regierungsrat, auf. Das aktuelle Geschehen in der Ukraine war sowohl bei Marti wie auch bei Peyer ein Thema. Allerdings war dieser Krieg nur ein Aspekt, in beiden Reden ging es vor allem um Hoffnung, um Zuversicht, um Werte.