Disentis: Gründe für Gesamtdemission werden untersucht

Eigentlich hätte der Disentiser Gemeinderat, das kommunale Parlament, an seiner Sitzung vom Donnerstagabend eine parlamentarische Kommission zur Sache einsetzen wollen. Letztlich verzichtete das Gremium aber doch darauf, wie aus einer Mitteilung der Gemeinde hervorgeht: Stattdessen wird die Geschäftsprüfungskommission (GPK) abklären, weshalb alle vier Mitglieder der Disentiser Baukommission diese Woche überraschend den Rücktritt per Ende Jahr eingereicht haben. Der Gemeindevorstand habe an der Parlamentssitzung zudem ausführlich die zuvor schriftlich eingereichten Fragen zur Komplettdemission beantwortet. Auch diese Antworten haben laut Mitteilung dazu geführt, dass auf eine parlamentarische Kommission verzichtet wurde. Die GPK werde den Vorstand über ihre gewonnenen Erkenntnisse informieren und dieser danach das Parlament, immer unter Wahrung des Amtsgeheimnisses und der Diskretion, wie es in der Mitteilung heisst.