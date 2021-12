Zurück auf Feld 1 für das regionale Eissportzentrum

Mit einem Stichentscheid wurde das Schicksal der regionalen Eishalle Oberengadin besiegelt. Die Gemeinderäte und Gemeinderätinnen von St. Moritz sind am Freitag an der letzten Sitzung des Jahres mit 8:8 Stimmen dem Antrag des Gemeindevorstands gefolgt. Dieser beantragte, der Landabtretung an die Region für das regionale Eissportzentrum NICHT zuzustimmen. Die Gemeinderatspräsidentin, Karin Metzger-Biffi, betonte ausdrücklich die negative Formulierung des Antrags. Sie war es dann auch, welche den Stichentscheid fällen musste. Damit ist klar: In St.