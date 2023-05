Das Leben nach der Vergangenheit

Wann endet die Vergangenheit? Das ist die Frage, die bange Frage, die man sich in Brienz/Brinzauls stellt. Ob man will oder nicht. Die Vergangenheit ist das Leben in Brienz/Brinzauls vor dem Bergsturz. Damals, als man die Gefahr, die vom Berg ausgeht, noch nicht als sehr konkretes Risiko für Menschen, Tiere und Gebäude wahrnehmen musste, sondern als vages Unbehagen, wenn man den Blick in den Hang warf und wenn wieder mal ein Stein, den der vorsorglich aufgeschüttete Wall nicht aufhalten konnte, bis zur Strasse rollte.