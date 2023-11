500 Jahre lang nichts gelernt

1517 begann das Unheil ein erstes Mal, aus Sicht der katholischen Kirche. Martin Luther, ein abtrünniger deutscher Mönch und Theologieprofessor, kritisierte die Misswirtschaft und speziell den Ablasshandel, mit dem sich liederliche Gläubige von ihrer Schuld freikaufen konnten – eine der wesentlichen Einnahmequellen der damaligen Kirche! Was im deutschen Wittenberg begann, endete in einem europäischen Flächenbrand und in einem beispiellosen Fiasko für die Kirche.