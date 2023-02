Kanton Graubünden hat einen aktuellen Plan im Fall eines Erdbebens

Alle 500 Jahre ist mit einem starken Erdbeben im Kanton Graubünden zu rechnen. Das zeigt das Erdbebenrisikomodell der Schweiz. Das letzte starke Erdbeben im Kanton Graubünden hat sich vor über 700 Jahren im Jahr 1295 in Churwalden ereignet. Rein statistisch gesehen ist ein grosses Erdbeben aber «überfällig». Heute würde ein solches Beben schwere Personenschäden sowie Schäden an Gebäuden verursachen. Zudem könnten Felsstürze ausgelöst werden oder es könnte zu Umweltschäden kommen, heisst in einer Mitteilung des Kantons Graubünden vom Donnerstag.