«Zu wenige Alternativmethoden»

161 Mäuse, 51 Ratten, 86 Hasen und 43 Schafe. Mit diesen 341 Tieren wurden 2021 am Davoser AO Forschungsinstitut Studien durchgeführt. Das soll künftig nicht mehr zulässig sein. Diese Forderung beinhaltet die Volksinitiative für ein Tierversuchsverbot, über die am 13. Februar abgestimmt wird (siehe Kasten). Die Zahlen stammen von Stephan Zeiter. Der Tierarzt ist auf Methoden zu Behandlung von Knochenfrakturen am spezialisierten AO-Forschungsinstitut für die vorklinische Forschung zuständig. Das heisst für alle Studien, die mit Tieren stattfinden.