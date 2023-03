Nur noch ein Schulstandort für die Val Müstair

In seiner Sitzung von vergangener Woche hat der Gemeindevorstand von Val Müstair beschlossen, vertiefte Abklärungen zu einer zentralen Schule in Müstair machen zu lassen. Laut einer Mitteilung der Gemeinde unterstützen auch der Schulrat und die Schulleiter dieses Vorgehen. Heute gibt es eine Schule in Sta. Maria und eine in Müstair sowie einen Kindergarten in Valchava. Die Fusion der verschiedenen Schulen würde den Anforderungen des Lehrplans 21 entsprechen.