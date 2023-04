Keine Feierlaune in Ilanz/Glion: Fest zum Fusionsjubiläum abgelehnt

Mit einem «würdigen Rahmenprogramm» hätte der Gemeindevorstand das Jubiläum begehen wollen: Kommendes Jahr kann die Fusionsgemeinde Ilanz/Glion den 10. Geburtstag feiern. Dazu hätte es ein Festprogramm geben sollen, mit dem man «die dörfliche Nachbarschaft und die lokale Identität in den Fokus gerückt und langfristig gestärkt» hätte, so die Formulierung in der Botschaft zuhanden des kommunalen Parlaments. Dieses hatte an seiner Sitzung vom Mittwochabend über den erforderlichen Kredit für die mehrteiligen Jubiläumsfeierlichkeiten zu befinden.