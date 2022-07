Xi droht Biden mit Feuer

Der Begriff der «strategischen Zweideutigkeit» der USA im Umgang mit Taiwan erhält plötzlich ganz konkrete Bedeutung. Kongress-Speakerin Nancy Pelosi will im Rahmen ihrer Asienreise, die sie am Freitag angetreten hat, auch einen Abstecher auf die Insel vor China machen. Es wäre der erste hochrangige US-Besuch in Taiwan seit jenem des Republikaners Newt Gingrich in derselben Rolle vor 25 Jahren.