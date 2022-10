Wut der Franzosen entlädt sich an Macron

Mehrere Zehntausend sind am Sonntagnachmittag in Paris auf die Strasse gegangen, um «gegen das teure Leben» zu protestieren. Dieser Slogan – er richtet sich in zweiter Linie auch gegen die «klimatische Tatenlosigkeit» der Regierung – hatte die Allianz der Linksparteien (Nupes) herausgegeben, die den Umzug zum Bastille-Platz organisiert hatte. «Die soziale Wut ist gewaltig», erklärte die grüne Abgeordnete Sophie Taillé-Polian. «Die Französinnen und Franzosen verlieren ständig an Kaufkraft, bereits 15 Prozent sind in Armut verfallen, aber Macron sieht davon nichts.»