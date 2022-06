Worum geht es in der Justizreform 3 überhaupt?

Das Staatsgebäude an der Grabenstrasse in Chur.

Weiter geht es mit der Justizreform

Mit der Justizreform 3 werden die notwendigen Änderungen vorgenommen, um die Strukturen dem geplanten neuen Obergericht anzupassen. Diese Gelegenheit soll ausserdem gemäss Botschaft der Regierung genutzt werden, um ein Generalsekretariat aufzubauen. «Das Generalsekretariat soll zukünftig nach den Instruktionen der Leitungsorgane des Obergerichts die Verwaltungsaufgaben erfüllen», heisst es in der Botschaft der Bündner Regierung. Dadurch sollten sich die Richterschaft sowie das Aktuariat vermehrt auf die Rechtsprechung konzentrieren können. Da durch die Zusammenlegung auch Verfassungsänderungen notwendig werden, ist voraussichtlich im November auch noch das Stimmvolk gefragt, das diese Änderungen absegnen muss.

Mit der Justizreform eng verknüpft ist eine Baubotschaft, die ebenfalls in der Junisession behandelt wird. Diese Botschaft ist notwendig, weil das neue Obergericht im Staatsgebäude an der Churer Grabenstrasse untergebracht werden soll. Das Gebäude muss deshalb umgebaut und erweitert werden. Die Bündner Regierung rechnet mit Kosten von gut 29 Millionen Franken – wobei diese Kosten aufgrund der Folgen des Krieges in der Ukraine auch noch höher ausfallen könnten.