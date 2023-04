Wie geht Tourismus im Winter ohne Schnee?

Noch sind die Glarner und die St. Galler Berge rundum verschneit, frühlingsgrün ist es erst im Tal. Das Weiss aber ist nur der erste Eindruck für die Runde, die am Samstag im Eternit-Hochhaus in Niederurnen über das Thema «Wintertourismus ohne Schnee» diskutiert hat. Der Schnee hat zwar aufgeholt, aber spät oder zu spät für den Wintertourismus in den Sportorten.