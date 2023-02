Wolf am helllichten Tag in Pontresina gefilmt

Regelmässig werden Wölfe im ganzen Kanton auch in der Nähe von Siedlungen gesichtet. Dies kann zu Begegnungen mit geringer Distanz zwischen Mensch und Wildtier führen. «Wichtig ist, sich bemerkbar zu machen, indem man zum Beispiel in die Hände klatscht oder laut redet», so Puorger. Im Normalfall wird sich der Wolf entfernen. Tut er dies nicht, wird empfohlen, sich nicht zu nähern und sich langsam selbst zurückzuziehen. Bei Sichtungen von Wölfen in Siedlungsnähe sollte immer direkt ein Wildhüter informiert werden, welcher der Sache nachgehen kann. Weitere Tipps findet ihr hier: