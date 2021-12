Wohnungsnot: Weil die Portemonnaies nicht gleich dick sind

Der Name Anna Florin ist fiktiv, die Problematik, derer sich der Verein Anna Florin annimmt, ist hingegen sehr real. Wohnungen in Tourismusgebieten sind sehr begehrt, seit der Pandemie noch mehr. Homeoffice und beschränkte Reisemöglichkeiten führen dazu, dass sich immer mehr Menschen nach einer Wohnung in den Bergen sehnen und ihren Traum auch Wirklichkeit werden lassen. Das hat fatale Folgen für den Erstwohnungsmarkt. Recherchen der «Engadiner Post» haben ergeben, dass sich die Zahl der leer stehenden Wohnungen im Oberengadin seit 2019 halbiert hat.