St. Moritz will Wohnraum für Einheimische fördern

Gleichzeitig existieren in St. Moritz viele Wohnungen, die schon bald zu Zweitwohnungen umgenutzt oder an Zweitheimische verkauft werden könnten. Dieses Vorgehen ist legitim und wird gemäss Mitteilung auch in St. Moritz seit Jahren beobachtet. Dabei erachtet die Gemeinde das Umnutzungspotenzial als deutlich höher als das Potenzial von neuen Erstwohnungen, die durch die Gemeinde geschaffen werden. Mit der Umnutzung einer kommunalrechtlichen Erstwohnung in eine Zweitwohnung gewinne die Liegenschaft an Wert, heisst es weiter. Der Verkauf einer solchen Liegenschaft sei legitim und entspreche einer über viele Jahre beobachteten Vorgehensweise. Trotz neuen Erstwohnungen besteht also die Gefahr, dass mittel- bis langfristig der Gesamtanteil von Erstwohnungen sinken wird, da immer mehr Erstwohnungen zu Zweitwohnungen werden.