Zelte vor den Unis und Familien in Not

«Es ist das erste Mal überhaupt, dass ich in Rom übernachtet habe», sagt der Geschichtsstudent Damiano Carbonari. Geschlafen hat er nicht in einem Bett, sondern in einem Zelt, das er wie andere Studierende aus Protest vor dem Hauptgebäude der Sapienza-Universität aufgestellt hat. Der 20-Jährige aus Civitavecchia ist seit Herbst an der prestigereichen Uni eingeschrieben. Seither sucht er in der Ewigen Stadt ein Zimmer, denn der Weg von seinem Wohnort bis zur Uni dauert alles in allem eineinhalb Stunden.