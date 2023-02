Die Bündner Wohnungsnot soll mit Anreizen bekämpft werden

Wer in Graubünden eine Wohnung sucht, braucht Geduld, Glück und gute Nerven. Gerade einmal 0,61 Prozent betrug der Leerwohnungsbestand im Kanton Ende Juni – «also nicht gerade dann, wenn Graubünden überfüllt ist», wie Reto Rauch, Fraktionssekretär der SVP, am Donnerstag in Chur vor den Medien sagte. Die 0,61 Prozent sind landesweit der fünfttiefste Wert; weniger freie Wohnungen gibt es nur in Zürich und, so Rauch, «in drei steuerlich interessanten Kantonen».