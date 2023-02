Wo wir wer sind!

In der Ukraine tobt seit einem Jahr ein Krieg, der rational nicht zu verstehen ist. Die Schweiz ist davon nicht betroffen, sondern tangiert, am Rande. Wir haben Flüchtlinge aufgenommen, haben ein paar russische Besitztümer versiegelt und streiten, wie unsere zukünftige Energieversorgung und unser Verhältnis zur Neutralität oder zu dem, was wir darunter verstehen, aussehen könnte. Uns gehts gut.