«Wo die regionale Berichterstattung fehlt, schaut auch keiner mehr hin»

Bundesrätin Simonetta Sommaruga: Auf jeden Fall. Es ist mir wichtig, zu wissen, was auf der Welt, aber auch lokal läuft. Mein Tag beginnt mit den Nachrichten am Radio – ein erster Überblick, was an diesem Tag los ist. Dann lese ich den «Bund», die Zeitung hier in Bern, wo ich wohne, die mich national und regional auf dem Laufenden hält. Unterwegs lese ich – wenn ich die Zeit finde – auf dem Handy NZZ und «Le Temps». Mein Stab informiert mich über die Berichterstattung zu meinem Departement und zum Bundesrat, damit ich weiss, was diskutiert wird und wie die Meinungslage ist. Beiträge aus dem Feuilleton, die mich persönlich interessieren, lege ich mir für später auf die Seite. Solche Buch- oder Konzertbesprechungen lese ich dann am Wochenende.