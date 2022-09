Wir sind wieder die Bösen

Es gilt die Unschuldsvermutung. Für alle Beteiligten. So beginnen Räubergeschichten. So – zumindest implizit – begann vor einigen Jahren auch die Berichterstattung der «Südostschweiz» über die skandalösen Preisabsprachen im Engadiner Baugewerbe, welche in der Fortsetzung dann mehr ans Licht brachte, als man sich in diesem Kanton bis dato vorstellen konnte. Sind wir jetzt, 2022, wieder an diesem Punkt? Es werden wieder Fragen zur Auftragsvergabe gestellt, wieder im Engadin, was Zufall sein kann, aber nicht sein muss.