Wir gegen die Windmühlen!

Die Alpengebiete werden leerer, auch in der Schweiz, auch in Graubünden. Was in den Nachbarländern und in Slowenien längst normal ist, lernen auch wir zunehmend kennen: Die Bevölkerung wandert von den Tälern in die Zentren der Ebenen, wo das Leben vielleicht angenehmer ist, wo aber sicher das kulturelle und vor allem das wirtschaftliche Angebot deutlich grösser sind. Das kann man bedauern, aufhalten wird man es mit Bedauern allein aber nicht können.