Wie wichtig ist uns Schutz?

Das Hickhack um die Churer Siedlung Waldhaus geht in die nächste Runde. Das Verwaltungsgericht Graubünden hat den Nachbarinnen und Bewohnern der bescheidenen Häuschen am Stadtrand recht gegeben – wenigstens teilweise. Bevor das Gericht darüber entscheidet, ob die Bauten etwas Neuem weichen müssen, will es von der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege eine Reihe von Fragen beantwortet haben.