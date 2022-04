«Wenn heute Wahlen wären, dann …». Antworten auf diese Fragen liefert die Umfrage, welche die Forschungsstelle Sotomo im Auftrag des Portals «suedostschweiz.ch» und Radiotelevisiun Svizra Rumantscha erstellt hat.

Dabei konnten in den vergangenen Wochen Fragen wie «Welche Kandidatinnen oder Kandidaten werden Sie in den Bündner Regierungsrat wählen?» oder «Welche Liste werden Sie mehrheitlich in den Grossen Rat wählen?» beantwortet werden. Weiter konnten politische Herausforderungen priorisiert sowie Noten an die bisherigen Regierungsräte und Parteien vergeben werden.

Am Mittwoch werden die Resultate auf allen Kanälen der Medienfamilie Südostschweiz sowie auf Radiotelevisiun Svizra Rumantscha veröffentlicht. Ganz nach dem Motto: «Wenn heute Wahlen wären, dann …».