«Wenn es nicht funktioniert, lässt sich der Versuch stoppen?»

Nach den Sommerferien besuchen die neuen Oberstufenschüler der Gemeinde Glarus sechs Stammklassen gemeinsam. In diesen gemischten Klassen werden die Oberschüler, Real- und Sekundarschüler in Fächern wie Deutsch oder Sport unterrichtet. Mathematik und die Fremdsprachen werden getrennt in Niveaufächern unterrichtet.