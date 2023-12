Budgetdebatte im Parlament: Bündner Steuerzahler erhält verfrühtes Weihnachtsgeschenk

Gleich über drei Steuersenkungs-Varianten hat der Bündner Grosse Rat am Montag und am Dienstagmorgen diskutiert. Eine Steuerfusssenkung um fünf, sieben Prozent oder gar zehn Prozent wurde in der mehrstündigen Ratsdebatte aufs Tapet gebracht. Am Ende entschied sich das Parlament für die Lösung der Regierung sowie der Geschäftsprüfungskommission mit einer Senkung um fünf Prozent.