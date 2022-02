Weiterhin unklare Situation in St. Moritz

Am Montag hat der Gemeindevorstand von St. Moritz über die Neuausrichtung der Engadin St. Moritz Tourismus AG ab 2023 diskutiert. Dabei hat er auch Kenntnis von der Empfehlung der St. Moritzer Tourismuskommission vom 25. Januar genommen, welche einen Austritt aus der ESTM AG empfiehlt. «Dass Inhalte dieser Empfehlung aufgrund einer Indiskretion an die Öffentlichkeit gelangten, war ein Fehler und ist zu bedauern», schreibt der Gemeindevorstand in einer Stellungnahme. Eine detaillierte Aufarbeitung sei eingeleitet worden.