Weiter gehts

Die Dezembersession ist eröffnet

Standespräsidentin Aita Zanetti (Mitte, Suot Tasna) eröffnet die Dezembersession mit der Eröffnungsansprache. «Es ist anspruchsvoll, den leisen Tönen zu folgen», sagt sie. Und verweist auf das Glückchen von St. Nikolaus, der am Abend wieder unterwegs sein wird. Vielleicht ist es auch deshalb anspruchsvoll, die leisen Töne zu hören, weil man beim genauen Zuhören hören kann, was zwischen den Zeilen steht. Auf jeden Fall ist es anstrengender, als den lauten Tönen zuzuhören», so Zanetti. «Versuchen wir doch gerade in der Vorweihnachtszeit, Gemeinschaft zu leben. Es ist die Zeit, in der sich die Familien wieder treffen. Und auch die Jungen besinnen sich auf das Gemeinsame, nicht auf das Trennende.»