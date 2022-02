Wehe, wenn die lärmigen «Safier Haudegen» kommen

Ja, er gibt es zu, der Safientaler Gemeindepräsident Lukas Züst: «Eine Berggemeinde, die in der Kantonshauptstadt einen Laden mit Bar betreibt – das ist sicher etwas Einmaliges.» «Botschaft Safiental», so soll die ungewöhnliche Einrichtung an der Oberen Gasse 42 in Chur heissen. Ein urbaner Treffpunkt nicht nur für Leute aus dem Seitental am Vorderrhein, sondern auch für alle anderen, ein Ort, um Produkte aus den Safier Dörfern zu vermarkten und touristische Werbung bei den Restbündnerinnen und -bündnern zu betreiben.