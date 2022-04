Wegweiser der Wirtschaft im Wahldschungel

Wer hält in den kommenden Jahren in Graubünden das Zepter in der Hand? Auf die gewählten Politikerinnen und Politiker warten gewichtige politische Entscheidungen – unter anderem in Sachen Wirtschaft. Bevor Mitte Mai eine neue Regierung und ein neues kantonales Parlament gewählt wird, möchten die Dachorganisationen Wirtschaft des Kantons Graubünden (DWGR) deshalb ihre Mitglieder und die Öffentlichkeit über die wirtschaftspolitische Haltung der Kandidatinnen und Kandidaten informieren.