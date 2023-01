Kanzler Scholz und die Panzerfrage

Der deutsche Satz des Jahres 2022 kommt von ihm, von Bundes­kanzler Olaf Scholz. «Wir erleben eine Zeitenwende.» Gesagt in seiner Regierungserklärung am 27. Februar 2022 zum Ukrainekrieg vor dem Deutschen Bundestag. Scholz meint damit: Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Bald ein Jahr ist das her – und Deutschland und mit ihm sein Kanzler scheinen in dieser neuen Welt immer noch nicht ganz angekommen zu sein.