WEF: Eine Stadt in Vorbereitung

Am Freitag vorher ist das Weltwirtschaftsforum schon in Davos angekommen. Am Bahnhof empfängt ein Drohnenflugverbot und temporäre Tafeln weisen den Weg durch die Stadt. «A very warm welcome in Davos» steht auf einem grossen Transparent, das quer über die Hauptstrasse gespannt ist. Den warmen Empfang kann man an diesem eisigen Morgen gut gebrauchen. Minus acht Grad zeigt das Thermometer. Vor den Lippen der Arbeiterinnen und Arbeiter bilden sich feuchte Atemwolken. Der Himmel hingegen ist strahlend blau. Perfektes Pistenwetter. Am Sonntag, 14. Januar, wird in Davos die Ukraine-Konferenz abgehalten. Am Montag, 15. Januar, startet das 54. Weltwirtschaftsforum unter dem Motto «Rebuilding Trust». Vertrauen wiederherstellen. «Don't follow your GPS», steht auf einer der orangenen Tafeln.

Schaut man sich um, erblickt man vieles, was man nicht lesen kann. Chinesische Schriftzeichen, Anweisungen auf Arabisch und viel Englisch. 2500 bis 3000 Teilnehmende aus aller Welt werden vom 15. bis zum 19. Januar am WEF erwartet, rund 300 von ihnen sind völkerrechtlich geschützt. 800 CEOs, 150 Technologie-Pionierinnen und Pioniere, über 60 Staatschefinnen und Regierungschefs, 400 Medienschaffende. Die Zahlen sprechen für sich. Und die Stadt muss darauf vorbereitet werden. Beim Eisstadion treffen sich am Freitag vor dem WEF die Journalistinnen und Journalisten. An der Medienkonferenz der Kantonspolizei Graubünden wird informiert, wie die Sicherheit in diesen Tagen in Davos gewährleistet wird. Rund neun Millionen Franken wird das Kostendach für Sicherheitsaufwendungen am WEF 2024 betragen. Der Bund, der Kanton Graubünden, die Gemeinde Davos und die Stiftung WEF beteiligen sich an den Kosten für die Sicherheitsmassnahmen.