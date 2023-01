«Rote Teufel» am WEF in Davos 

Klaus Schwab hat zum «Annual Meeting» nach Davos geladen, und die Reichen und Mächtigen aus aller Welt sind gekommen, respektive eingeflogen. Rund 2700 an der Zahl. Und ich – weder mächtig und schon gar nicht reich – bin die nächsten fünf Tage ebenfalls dabei. «Mittendrin». Zumindest ein bisschen: als Chronist für die Medienfamilie Südostschweiz. Über den in der Regel ziemlich unspektakulären Anreisetag habe ich an dieser Stelle im vergangenen Mai in aller Ausführlichkeit berichtet.