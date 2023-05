Generationenprojekte in die Tat umgesetzt

Für Stadtpräsident Christian Morf ist es klar ein «Generationenprojekt» und eine wichtige Investition in die Zukunft: An der Clusastrasse auf Territorium der Nachbargemeinde Scharans ist das neue Fürstenauer Reservoir Foppa entstanden. 1,4 Millionen Franken hat die Stadtgemeinde in das Projekt investiert, mit finanzieller Unterstützung des Kantons und des Bundes, der Patenschaft für Berggemeinden und der Bürgergemeinde; vergangenen Samstag wurde das 2022 realisierte Bauwerk offiziell eingeweiht.