Abwasser in Flüssen und am Strand: Es stinkt in Grossbritannien

Die privaten Wasserbetriebe schreiben diesen Sommer erneut negative Schlagzeilen: lecke Leitungen, Kot im Badewasser, aber satte Gewinne für die Aktionäre. Viele Briten sehen nur noch eine Lösung.

Südostschweiz

Politik

Von Peter Stäuber