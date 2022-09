Was wird aus dem Taminser Post-Areal?

Das Grundstück liegt in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. Und geht es nach der Gemeinde Tamins, soll es auch in dieser Zone bleiben. Die Rede ist vom Areal der Post Immobilien AG im Unterdorf, auf dem sich das Gebäude mit der bis 2010 betriebenen Taminser Poststelle und der nach wie vor als Haltestelle benutzte Wendeplatz für Postautos befinden. Die Gemeinde möchte das Grundstück von der Post übernehmen, denn sie hat – neben einer neuen Haltestelle – Ideen für die zukünftige Nutzung der Fläche, wie an der Taminser Gemeindeversammlung vom Dienstag orientiert wurde. Konkret könnte laut Versammlungsbotschaft die Entsorgungssammelstelle auf das Areal im Unterdorf verlegt werden, um damit den Werkhof der Gemeinde zu entlasten. Dort nämlich ist die bestehende Sammelstelle am Kapazitätslimit angelangt. Mit der Verlegung, so der Gemeindevorstand, könne beim Werkhof dringend benötigter Raum für den Forst- und Werkbetrieb zur Verfügung gestellt werden.