Was, wenn die Teuerung zu viel wird? 

Heizen wird teurer, der Strom auch, die Prämien ebenso – die Inflation zieht auch in der Schweiz an. Die Glarner SP will jetzt vom Regierungsrat wissen, welche Möglichkeiten er sieht, um Haushalten mit tiefen Einkommen zu helfen, die steigenden Lebenshaltungskosten abzufedern. Dabei geht es ihr um solche Haushalte, die weder Ergänzungsleistungen noch Sozialhilfe erhalten. Besonders Working Poor gerieten durch steigende Prämien und Teuerung zusätzlich unter Druck, schreibt die SP-Fraktion in einer Interpellation – also Menschen, die zwar arbeiten, aber wenig verdienen.