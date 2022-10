Was Chur (wohl) vom Big Air hat

Gut drei Millionen Franken wird die Stadt Chur bis 2026 für das Big Air Chur bezahlt haben – Gebührenerlasse eingerechnet. So hat es das Stimmvolk im vergangenen Februar entschieden. Wohin die Mittel fliessen und was Chur dafür von Veranstalterin First Event AG erhält, war bislang unklar. Auch, weil das Stadtpräsidium die Unterlagen – anders als zunächst signalisiert – dann doch lieber unter Verschluss halten wollte.